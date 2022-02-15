Борис Елкин рассказал, как управляющие компании справляются со льдом

14:59, 15 февраля 2022, ПАИ

С наледью, которая осталась сейчас на улицах Пскова, может справиться только тяжёлая техника. Об этом на брифинге в медиацентре Псковского агентства информации рассказал глава администрации Пскова Борис Елкин.

Борис Елкин также рассказал, что до сих пор видит большое количество жалоб от псковичей по поводу уборки города. Говоря об управляющих компаниях, он отметил, что было выписано более 50 административных штрафов и много предостережений.

«Есть управляющие компании, которые достойно справились, действительно выполнили предписанные работы, хотя есть следующий этап жалоб, когда этот разбитый лед не вывозился, а просто складывался на зелёные зоны», – рассказал сити-менеджер и отметил, что это отдельный повод для разговоров.

Также Борис Елкин рассказал, что компании, которые никаких действий не предприняли, нужно более серьезно наказывать, и отметил, что хотелось бы, чтобы недобросовестных организаций было меньше. Он также обратил внимание на то, что некоторые управляющие компании рады бы убраться, но не могут из-за того, что жители не убирают свои машины с парковочных мест во дворе.