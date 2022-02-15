Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Борис Елкин рассказал, как управляющие компании справляются со льдом

С наледью, которая осталась сейчас на улицах Пскова, может справиться только тяжёлая техника. Об этом на брифинге в медиацентре Псковского агентства информации рассказал глава администрации Пскова Борис Елкин.

Борис Елкин также рассказал, что до сих пор видит большое количество жалоб от псковичей по поводу уборки города. Говоря об управляющих компаниях, он отметил, что было выписано более 50 административных штрафов и много предостережений.

«Есть управляющие компании, которые достойно справились, действительно выполнили предписанные работы, хотя есть следующий этап жалоб, когда этот разбитый лед не вывозился, а просто складывался на зелёные зоны», – рассказал сити-менеджер и отметил, что это отдельный повод для разговоров.

Также Борис Елкин рассказал, что компании, которые никаких действий не предприняли, нужно более серьезно наказывать, и отметил, что хотелось бы, чтобы недобросовестных организаций было меньше. Он также обратил внимание на то, что некоторые управляющие компании рады бы убраться, но не могут из-за того, что жители не убирают свои машины с парковочных мест во дворе. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

15 февраля 2022

Борис Елкин: Одностороннее движение на Карла Маркса – репетиция перед закрытием моста
15 февраля 2022

До +5 градусов ожидается в Псковской области 16 февраля
15 февраля 2022

Борис Елкин: Управление капстроительства будет реорганизовано, а впоследствии ликвидировано
15 февраля 2022

Борис Елкин: Масленице в Пскове быть, с чучелом всё хорошо!
15 февраля 2022

В Пскове капитально отремонтируют семь школ
15 февраля 2022

Три дома с квартирами для детей-сирот построят в Пскове
15 февраля 2022

Брифинг главы администрации города Пскова Бориса Елкина проходит в медиацентре ПАИ
15 февраля 2022

28 мальчиков и 22 девочки родились в Пскове на прошлой неделе

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...