Псковская команда по мини-футболу вышла в финал игр Северо-Западного федерального округа

17:50, 15 февраля 2022, ПАИ

По результатам муниципального и областного этапов чемпионата по мини-футболу команда из Псковского педагогического комплекса получила право представить Псковскую область в финале Северо-Западного федерального округа общероссийского проекта «Мини-футбол» в школу». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

В рамках 17-го сезона общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу» команда девочек 2010-2011 годов рождения под руководством тренера Елены Горобец примет участие в финальных играх, которые пройдут с 17 по 21 февраля в Великом Новгороде.

Псковский педагогический комплекс принимает участие в общероссийском проекте «Мини-футбол – в школу» со дня его основания. Концепция проекта предполагает популяризацию и массовое развитие мини-футбола, обеспечивает комплексное решение проблем двигательной активности и укрепления здоровья школьников благодаря внедрению мини-футбола в систему внеклассной физкультурно-оздоровительной работы образовательных учреждений.

Под руководством Елены Горобец команды Псковского педагогического комплекса неоднократно становились победителями и призерами соревнований различного уровня и финальных соревнований чемпионата России по мини-футболу в школе. Многие школьники были приглашены в Школу олимпийского резерва и сделали спорт своей профессией.