В районах Псковской области почтили память воинов-интернационалистов

23:21, 15 февраля 2022, ПАИ

15 февраля в районах Псковской области почтили память воинов-интернационалистов.

Как сообщает газета «Великолукского района «Наш путь», сотрудники администрации Пореченской волости посетили могилу Сергея Шестакова, похороненного в деревне Колюбаки. С октября 1984 года он исполнял свой интернациональный долг в Афганистане. 23 октября 1984 года во время боевой операции в провинции Нангархар действовал в группе обеспечения командно-наблюдательного пункта артиллерии, который был атакован противником. В жестокой схватке уничтожил двух моджахедов, но сам был смертельно ранен. За мужество и отвагу был награжден орденом Красной Звезды посмертно. Имя Сергея Шестакова увековечено на именной плите памятного знака, установленного в Великих Луках в честь погибших в горячих точках.

В Пыталовском районе почтили память погибших героев на кладбище в деревне Вышгородок. Как сообщает газета «Наша жизнь», там похоронен воин-интернационалист, младший сержант Григорий Синяк, погибший в Афганистане. Также мероприятие прошло на городском кладбище в Пыталово у могилы участника боевых действий Чеченской республики, старшего сержанта Андрея Кирикова. Представители администрации Пыталовского района и Гавровской волости, местного отделения партии «Единая Россия», районного Совета ветеранов, Островского военкомата, участники боевых действий и юнармии почтили память погибших минутой молчания, вспомнив их боевые заслуги перед Отечеством и возложили цветы.

Также делегация побывала в Пыталовском филиале Островского многопрофильного колледжа, где установлены памятные мемориальные доски в честь героев Григория Синяка и Андрея Кирикова. Возложив цветы, память героев почтили минутой молчания.

Великолучане тоже почтили память воинов-интернационалистов, пишет газета «Великолукская правда. Новости». Ежегодно в честь вывода советских войск из Афганистана в сквере Воинской Славы в Великих Луках проходит традиционный митинг. Почтить память воинов-афганцев, вспомнить своих товарищей по оружию пришли представители общественной организации «ВетАфган», ветераны боевых действий на ближних и дальних рубежах.

С приветственным словом к участникам митинга обратился заместитель главы города, капитан второго ранга Николай Андросович: «Более 15 тысяч молодых парней погибли в горниле Афганской войны, многие получили ранения и контузии. Наши ребята, выполняя свой воинский долг, не посрамили родную страну, показали, что они настоящие защитники Отечества. Мы благодарны всем тем, кто воевал и погиб за то, чтобы мы жили под мирным небом и не знали, что такое война».

Юнармейцы Куньинской средней общеобразовательной школы провели митинг, посвящённый памяти воинов-интернационалистов. Как передает газета «Пламя», руководитель отряда «Юнармия» Дмитрий Сюрсин рассказал ребятам об Афганской войне, оставившей неизгладимый след в истории страны и мира.

С 1979 по 1989 год 33 куньинца прошли через Афганистан. Они принимали участие в боевых действиях в сложнейших условиях, проявляли мужество и доблесть. Многие награждены орденами и медалями, трое – орденом Красной Звезды посмертно. Это лейтенант Юрий Кожевников, гвардии младший сержант Анатолий Петров, рядовой Александр Иванов. Ребята возложили цветы к памятнику воинов-интернационалистов в посёлке Кунья.

В Гдове мероприятие началось с поздравления воинов-интернационалистов, сообщает «Гдовская заря». Это ежегодно организовывают библиотекари совместно с районным Советом ветеранов. Потом по традиции были возложены цветы к мемориальной доске, установленной на Гдовской средней школе в память участника первой чеченской кампании Валерия Бобова.

На территории Пустошкинского района прошла традиционная ежегодная акция памяти, посвященная землякам, которые не вернулись домой из Афганистана: это Сергей Кропкин и Александр Федоров. Делегация в составе главы городской администрации Юрия Кравцова, председателя ТИК Пустошкинского района Эллы Никитиной, волонтёров и представителей местного отделения Союза женщин России Валерии Егоровой и Натальи Новожиловой посетила могилу воина-интернационалиста Сергея Кропкина. Кроме того, депутаты фракций «Единой России» депутатских собраний Дмитрий Бугряков, Валерия Егорова, Жанна Черная приняли участие в возложении цветов у памятников воинам-интернационалистам в Поддубье и Забелье, пишет газета «Вперёд».

Островичи собрались в зале Центра культуры «Юбилейный», где прошло памятное мероприятия, посвященное 33-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. В самом начале памятного мероприятия был продемонстрирован короткометражный фильм о боевых буднях воинов-интернационалистов. Как сообщают «Островские вести», в Афганистане погибли четыре жителя района: Андрей Константинов, Юрий Долгий, Алексей Орлов, Николай Иванов. Участники мероприятия возложили цветы к памятному обелиску, к нему же легла зеленая гирлянда, прозвучал троекратный ружейный салют.

В Плюсском районе провели «Афганский вечер» в центральной районной библиотеке. На встречу были приглашены ветераны боевых действий из муниципалитета, а также гости из Струг Красных и официальные лица, передает «Плюсский край».

в администрации Новоржевского района состоялось чествование ветеранов-афганцев. Со словами благодарности к жителям района, с честью исполнившим свой воинский долг за пределами родной страны, обратились глава Новоржевского района Софья Пугачева, военный комиссар Локнянского, Бежаницкого, Новоржевского и Пушкиногорского районов Сергей Хабаров, начальник территориального отдела Новоржевского района комитета по социальной защите Псковской области Вячеслав Суворов. В знак признательности глава района вручила воинам-интернационалистам небольшие сувениры и открытки, подготовленные воспитанниками Новоржевской детской школы искусств. Свои музыкальные подарки всем участникам мероприятия адресовали работники культуры Валерий Судомоев и Михаил Голубков, пишет «Земля Новоржевская».

Традиционно в этот день воины-афганцы, проживающие в Стругокрасненском районе, отправились к могиле погибшего в Афганской войне земляка Сергея Волкова, который похоронен на Веленском кладбище. Небольшой митинг открыла заместитель главы администрации района Ольга Васильева, которая поблагодарила ветеранов за то, что ежегодно они приезжают на могилу и чтят память погибших. Она поздравила воинов-афганцев с предстоящим праздником – Днем защитника Отечества и пожелала всем крепкого здоровья, пишет газета «Струги».

Торжественный митинг, посвящённый Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, состоялся в Себеже. По данным газеты «Призыв», на мероприятии у памятника воину-интернационалисту присутствовали воины-интернационалисты, учащиеся Себежской основной школы, Себежского СУВУ, представители администрации, ветеранской организации. Собравшихся приветствовал глава района Леонидч Курсенков, председатель общественной организации воинов-интернационалистов Николай Антонов, председатель совета ветеранов Себежского района Юрий Алексеев. Присутствующие почтили минутой молчания погибших воинов-интернационалистов, возложили гирлянду и цветы к памятнику. В районном культурном центре Себежа прошла тематическая программа «Время выбрало их», посвященная Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг в Афганистане.

В Опочецком районе юнармейцы Центра образования почтили память всех погибших воинов-интернационалистов. На Варыгинском кладбище у могилы земляка Виктора Константинова провели митинг, почтили минутой молчания память погибших бойцов, возложили цветы, рассказали в газете «Красный маяк».