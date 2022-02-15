Общество «Главная тема с Надеждой Назаренко»: Стройки года 21:24, 15 февраля 2022, ПАИ В новом выпуске от 15 февраля расскажем о том, что построят в 2022 году в Пскове. Получить код для блога Версия для печати Комментарии: 0 Обсудить >>> ПАИ в Telegram Опросы Слышали ли вы про биткоин? Да. Хорошо знаю о нём.Да. Это что-то для ограниченного круга лиц.Да, но для меня это "тёмный лес".А они разве законны?Нет, не понимаю, о чём вы. Проголосовать >>> <iframe width="100%" height="500" src="//informpskov.ru/embed/380508" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 15 февраля 2022 В Псковской области зафиксирован новый очаг коронавируса 15 февраля 2022 «Главная тема с Надеждой Назаренко»: Стройки года 15 февраля 2022 1 марта Троицкий мост в Пскове закроется на реконструкцию 15 февраля 2022 Открылась продажа билетов на авиарейсы из Пскова в Анапу 15 февраля 2022 Великолукские студенты побывали на экскурсии на предприятии «Велторф» 15 февраля 2022 За неделю псковский кол-центр единой службы «122» принял более 6500 звонков 15 февраля 2022 Заболеваемость коронавирусом в Псковской области ниже общероссийской на 12,4% 15 февраля 2022 Четыре новые пары сложились за зиму в «Доме белого аиста» в Гдовском районе Ульяна Ловыгина