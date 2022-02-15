Почти 300 подростков привились от COVID-19 в Псковской области

22:52, 15 февраля 2022, ПАИ

Уже почти 300 детей в возрасте от 12 до 17 лет привились вакциной «Спутник М» в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Он отметил, что заболеваемость коронавирусом продолжает расти и среди молодых есть те, кто переносит болезнь в тяжёлой форме.

На данный момент вакцинировано первым компонентом 288 117 жителей Псковской области (за сутки – 239), вторым — 285 377 (за сутки – 941). Ревакцинацию прошли 42 214 человека, в том числе 142 — за минувшие сутки.

Использовано 80,2 % поступившей в регион вакцины.