Иммунитет к коронавирусу в Санкт-Петербурге достиг 100%

09:00, 16 февраля 2022, ПАИ

В Санкт-Петербурге уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 100%, сообщил в эфире телеканала «Санкт-Петербург» первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

«Если говорить о так называемом коллективном иммунитете, то, согласно сайту Министерства здравоохранения, мы достигли ста процентов. Там учитываются переболевшие и люди, которые привиты», — сказал он.

Речь идет о 100% от плана по методике Минздрава. В подсчет включены переболевшие и вакцинированные.

Сейчас в городе привиты свыше 3,14 миллиона человек, вакцину от коронавируса получили более 2,4 тысячи детей.

В России уровень коллективного иммунитета оценивается в 61,9%. В пяти регионах показатель превышает 80%: это Санкт-Петербург (85,8%), Севастополь (85,2%), Карелия (85,6%), Мурманская область (83,5%) и Тува (80%).

Как ранее заявляла вице-премьер Татьяна Голикова, чтобы справиться с пандемией, в стране необходимо достичь коллективного иммунитета в 80% или выше.

