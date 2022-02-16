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Спорт

В Великолукском районе провели муниципальные соревнования в рамках «Лыжни России»

На лыжной базе ВЛГАФК в деревне Сенчиты Великолукского района состоялись муниципальные соревнования в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2022». В гонке приняли участие более 90 участников, сообщает районная газета «Наш путь».

Всероссийская акция «Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года для всех любителей лыжного спорта и здорового образа жизни. Участники мероприятия соревновались в пяти возрастных группах на дистанциях 5, 3, 2 и 1 км.

По окончании соревнований победители и призёры в каждой возрастной группе были награждены грамотами и медалями. Победителями спортивного праздника «Лыжня России – 2022» в своих возрастных группах стали Никита Смирнов, Яна Янченко, Денис Исаев, Валерия Смирнова, Иван Дубинец, Виктория Лычкова, Никита Петров, Анна Барсукова, Геннадий Яковлев, Мария Барсукова.

«Победа в данных соревнованиях далеко не главное, — отметила заместитель директора по спортивной работе ЦВР Великолукского района Наталья Балабко. — Гораздо важнее испытать то потрясающее, невероятное чувство, когда с тобой в едином порыве стартует столько спортсменов».

Ещё больше интересных новостей из Великолукского района вы найдёте на страницах газеты «Наш путь» и в её группе во «ВКонтакте».

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