Латвия откроет границы для российских туристов с отрицательным ПЦР-тестом

08:40, 17 февраля 2022, ПАИ

Латвия откроет въезд российским туристам с отрицательным ПЦР-тестом. Об этом порталу Delfi сообщил парламентский секретарь МИД Латвии Янис Бекерис.

Процесс выдачи виз останется прежним, для получения разрешения на въезд тест не понадобится. Представитель МИД добавил, что в целом поменяется существующий механизм, и Латвия откажется от списка безопасных и небезопасных стран до дальнейших решений правительства.

Дата открытия границ пока не сообщается. До 1 марта в Латвии введен режим чрезвычайного положения, после окончания планируется официально отменить требование о соблюдении самоизоляции после въезда в страну.

Ранее о готовности принимать путешественников из России заявила Литва, срок снятия ограничений - 31 марта. При въезде потребуется сертификат о вакцинации (российские вакцины там не признаны) либо отрицательный ПЦР-тест при наличии действующей шенгенской визы. Эстония разрешила принимать россиян, привитых «Спутником» или переболевших коронавирусом.