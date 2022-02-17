Псковскую индустрию красоты «прокачали» столичные профи

12:31, 17 февраля 2022, ПАИ

Форум для бьюти-бизнесменов «Трансформация отрасли. Индустрия красоты» проходит в Пскове впервые. Центр «Мой бизнес», бизнес-школа «Персона» и платформа знаний и сервисов для бизнеса Сбербанка «Деловая среда» посмотрели на опыт других регионов и вышли с инициативой к участникам рынка.

«Провести мероприятие именно для индустрии красоты мы решили еще в прошлом году. Когда мы проанализировали, для какой категории предпринимателей, самозанятых мы проводим форум, то обратили внимание, что для бьюти у нас ни разу ничего не проводилось, а это достаточно широкая аудитория. Мы хотим посмотреть на реакцию бизнеса индустрии красоты в нашем регионе, посмотреть их обратную связь и познакомиться с ними», - рассказала директор Центра «Мой бизнес» Анастасия Иванова.

Основатель сети имидж-студий «ПЕРСОНА» Игорь Стоянов приехал со своей командой для проведения живых лекций и мастер-классов. Получить знания от настоящего гуру бьюти-бизнеса пришли владельцы салонов красоты, наемные мастера и самозанятые. Уже на первой живой лекции стало понятно, что Псков попадает в тренды отрасли.

«По присутствующим участникам я увидел, что Псков отражает тенденцию и страны, и мира. Соотношение самозанятых мастеров и бизнеса - как и везде: это 60 % самозанятых, где-то 30 % салонов и 10 % находятся в переходном периоде. Город как город, с одной стороны, а с другой - очень открытый, радушный город на стыке Питера и Европы», - поделился впечатлениями Игорь Стоянов.

В первый день тренинга участники узнали о новых возможностях развития для мастера и собственника, о возможных вариантах роста бизнеса, затронули творческое и профессиональное развитие, личную эффективность и личный бренд, а также вопросы делегирования и финансов.

Каждый пришел на обучение со своим запросом. Руководитель салона маникюра и педикюра «Мохито» Григорий Щесняк планирует получить столичные инсайты.

«Всегда интересно посмотреть на новый взгляд людей, особенно из Москвы, Питера, потому что, как сказал лектор, от них все переходит к нам. Поэтому можно послушать и подготовиться к тому, что нас ждет на нашем псковском рынке», - пояснил предприниматель.

Помимо участников рынка, форум оказался интересен и предпринимателям, обслуживающим бьюти-сферу. Псковские производители мужской косметики и создатель ароматов для бизнеса также пришли узнать о последних тенденциях отрасли и активно задавали вопросы, касающиеся выстраивания бизнес-процессов.

После лекций участники разделились на группы по сфере деятельности и разошлись по мастер-классам. Лучшие бизнес-тренеры школы «Персона», прошедшие путь от ученика до эксперта, не просто делились знаниями, а проводили практически мини-коуч-сессии, моделируя различные ситуации с клиентом и задавая «больные» вопросы мастерам. Этот опыт многие участники готовятся передать своим коллегам.

Организованный тренинг оказался интересен не только действующим мастерам, но и наставникам будущих стилистов. Преподаватель Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса Ксения Васильева сразу выделила бизнес-компетенции, которыми можно дополнить свой учебный план.

«В рамкам моей преподавательской деятельности мне будет интересно рассказать студентам о том, как открыть свой салон красоты, о том, как строить бизнес-модель, и о том, как не достигать потолка», - рассказала она.

Несмотря на то что это первое подобное мероприятие в Пскове, очевидно, что спрос на знания в сфере индустрии красоты в городе есть. А значит, благодаря союзу Центра «Мой бизнес», бизнес-школы «Персона» и платформы знаний и сервисов для бизнеса Сбербанка «Деловая среда» лучшие псковские руки будут всегда трудоустроены.