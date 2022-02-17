В Роспотребнадзоре рассказали про постковидный синдром у подростков

14:01, 17 февраля 2022, ПАИ

Постковидный синдром у подростков менее выраженный, чем у взрослого населения. Об этом рассказала замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в эфире телеканала «Доктор».

Специалист отметила, что зачастую пациенты жалуются на снижение способности к обучению и проблемы с памятью. «Это действительно больше всего беспокоит, потому что снижается результативность в учебе, снижается успеваемость, и это действительно надо учитывать и родителям, и учителям, чтобы вовремя выявить и вовремя помочь ребенку», – рассказала Татьяна Руженцова.

Данную информацию подтвердил и профессор кафедры педиатрии и детских инфекционных болезней Сеченовского университета Даниил Мунблит.

«В первую очередь подростки жалуются на нейрокогнитивные какие-то проблемы – проблемы с памятью, «туман» в голове», – пояснил он и подчеркнул, что взрослые также жалуются на это, но намного чаще.