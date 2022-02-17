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Урок мужества провели росгвардейцы для псковских школьников

Военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по Псковской области провели для учеников школы №24 имени Л. И. Малякова урок мужества, посвященный сотруднику ОМОН, кавалеру ордена Мужества Сергею Васильеву. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Росгвардейцы рассказали о боевом пути своего сослуживца Сергея Васильева, который погиб 16 февраля 2000 года при исполнении служебного долга. Также бойцы ОМОН рассказали ребятам о службе и об истории отряда. Школьники узнали, какими моральными и физическими качествами нужно обладать, чтобы поступить на службу в спецподразделение Росгвардии.

После мероприятия учащиеся и росгвардейцы возложили цветы к мемориальной доске, расположенной на фасаде учебного заведения.

Сергей Васильев - сотрудник ОМОН, погибший 16 февраля 2000 года. Сергей Васильев в составе оперативной группы осуществлял разведку на Северном Кавказе в городской местности. Обеспечивая безопасное продвижение оперативной группы, он шёл во главе колонны, расчищая минные заграждения, находящиеся на пути следования. В одном из кварталов их группа была подвергнута обстрелу из подствольных гранатомётов. В завязавшемся бою, прикрывая рассредоточение и развёртывание группы, Сергей Васильев получил смертельное ранение.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, Указом президента Российской Федерации № 2051 от 23 декабря 2000 года прапорщик милиции Васильев Сергей Николаевич был награждён орденом Мужества (посмертно).

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