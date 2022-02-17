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Общество

С 31 марта туристы из России смогут въезжать в Литву по ПЦР-тесту

Руководство Литвы приняло решение о том, что с 31 марта въезд в страну будет разрешён россиянам без сертификатов о вакцинации одобренными в Европе вакцинами. Для пересечении границы нужна будет только шенгенская виза и ПЦР-тест, сообщает Delfi.lt.

Граждане России могут въезжать на территорию Литвы при наличии действующей шенгенской визы и при предъявлении отрицательного ПЦР теста (сделанного не более чем за 72 часа до прибытия в Литву) или сертификата о вакцинации признанной в Литве вакциной.

Визовые центры Литвы в Москве, Санкт-Петербурге и городах, относящихся к консульским округам двух столиц, начинают прием заявлений на выдачу шенгенских виз для поездок со всеми целями. Подача документов осуществляется по предварительной записи.

«При подаче документов заявитель должен подтвердить, что въезд в Литву будет не ранее 31 марта 2022 года, независимо от цели поездки», — подчеркивается в сообщении.

Визовые центры Литвы работают в 25 городах России. Помимо Москвы и Петербурга, это Псков, Архангельск, Калининград, Владивосток, Воронеж, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Краснодар, Красноярск, Мурманск, Нижний Новгород, Новороссийск, Новосибирск, Омск, Пермь, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Смоленск, Уфа, Хабаровск.

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