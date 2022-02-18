О ситуации с обращением с ТКО в Псковской области – пресс-конференция в медиацентре ПАИ

16:34, 18 февраля 2022, ПАИ

10 февраля в медиацентре Псковского агентства информации состоялась пресс-конференция, посвящённая вопросам обращения с ТКО в Псковской области. Председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов рассказал о том, сколько населенных пунктов Псковской области охвачено услугой по обращению с ТКО, сколько денег было выделено в 2021 году на обустройство контейнерных площадок и на контейнеры для раздельного сбора мусора, когда планируется рекультивация бывшей псковской свалки и где ещё разрабатывают проекты для рекультивации полигонов.

Об итогах и планах

– Добрый день, коллеги! Сегодня у нас состоится пресс-конференция, посвященная вопросам обращения с ТКО в Псковской области. Сергей Сергеевич, реформе обращения с ТКО – 3 года. Давайте подведем итоги и скажем, какие же основные задачи были выполнены комитетом за то время? Что еще предстоит сделать?

– Да, это были непростые три года. Многое сделано, многое еще предстоит. Мы прекрасно понимаем, что до начала этой экологической реформы основная цель была урегулировать отношения в сфере обращения с отходами, чтобы в конечном счёте эти отходы не оказывали вреда экологии. Улучшить экологию и региона, и страны в целом.

Была проделана большая работа. Здесь работал не только комитет. Региональный оператор и органы местного самоуправления, конечно же, проделали очень большую работу. Здесь хочется поблагодарить коллег за то, что они три года планомерно проводят эту реформу. Они её приводят в сферу обращения с отходами, в нормальное, цивилизованное русло.

Перейдём к цифрам: на момент реформы услугой по сбору и транспортировке отходов пользовались всего 303 населенных пункта. Это достаточно многочисленные населенные пункты, если там и были малочисленные, то только потому, что они находятся по пути движения к крупным населенным пунктам и там мусор просто забирали по пути.

В настоящий момент этой услугой охвачено более 2500 населенных пунктов. И, конечно же, цель стоит – чтобы все населенные пункты были охвачены этой услугой. Фактически сейчас цивилизованное обращение с отходами осуществляется у 97% жителей региона.

– То есть почти полный охват?

– Практически. Здесь следует обратить внимание, что особенность нашего региона заключается в большом количестве населенных пунктов, в которых нет постоянно проживающего населения. Это порядка 1 500 населенных пунктов, постоянно проживающего населения в них нет. А в 2 500 проживают от 1 до 5 человек. И до многих очень тяжело добраться в связи с погодными условиями.

– И малочисленные, и труднодоступные одновременно.

– Да, здесь достаточно сложная логистическая система получается. Но мы, комитет и органы местного самоуправления, планомерно идём к тому, чтобы 100% населения получили эту услугу в полной мере. Также мы понимаем, что все большее и большее количество отходов отправляется на сортировку и на вторичную переработку. В настоящее время на переработку отправляются около 7,7% от общего объема отходов. Поэтому могу охарактеризовать проделанную работу как большую. Многие вызовы и проблемы мы решили, но еще много чего предстоит решить. Думаю, об этом мы еще дальше поговорим.

– Да, конечно, давайте поподробнее. Хотелось бы ещё спросить про закрытие полигона ТКО в Пскове. У многих псковичей оно как раз ассоциировалось с началом реформы. Что на сегодняшний день происходит с этим объектом? Завершилась ли его рекультивация? Есть ли какие-то инвестиционные проекты по использованию этой локации?

– Да, это один из проектов, который курируется комитетом по строительству и ЖКХ. Разрабатывает его администрация Пскова, поскольку это городской объект. В настоящий момент уже разработана проектно-сметная документация, пройдена экологическая экспертиза проекта. Ее пройти было очень тяжело, много нюансов было при утверждении, но здесь мы совместно эту проблему решили. Сейчас проектная документация направлена в Главгосэкспертизу в Москве для определения достоверности сметной стоимости проекта. После этого весной мы планируем направить заявку в Министерство природных ресурсов и экологии для получения субсидии на проведение работ по её рекультивации, ликвидации. В планах это уже в конце 2023 – начале 2024 года. Сами работы будут завершены быстрее, но там достаточно долгий процесс биологической дегазации идет. Он занимает порядка полугода, как ни ускоряйся, ты это не ускоришь. Он должен будет отстояться, чтобы там все переработалось. Фактически отходы в процессе биологической переработки превратятся в технологический грунт. И здесь уже город будет принимать решение, что это будет: лесная территория или что-то другое. Здесь лучше у города спросить, как они дальше планируют эту территорию использовать. Но то, что там больше не будут захоранивать отходы, это уже совершенно точно.

– Скажите, а еще какие-то полигоны ТКО в регионе рекультивируются?

– В настоящий момент ни один полигон в регионе не дошел до стадии проведения работ по рекультивации, но разрабатываются проекты по рекультивации на нескольких полигонах. Это полигоны в Палкинском районе, в Локне и в Кунье. В Порхове тоже объявили конкурс, уже проводится работа по разработке проектной документации на рекультивацию полигона.

Тут есть определенная сложность в процессе согласования документации, это очень небыстрый процесс, поскольку требуется согласование нескольких экспертиз. Когда появятся проекты, прошедшие государственную экспертизу, в том числе экологическую, мы будем обращаться в федеральный центр для получения средств на рекультивацию. Вообще, рекультивация – довольно дорогое мероприятие. Даже если смотреть эти полигоны, включая псковский, пока это очень-очень примерно, но условно порядка 1,5 млрд рублей будет стоимость. Недешевое удовольствие. Но делать надо.

Здесь в любом случае все полигоны, а многие полигоны являются, по сути своей, свалками, были стихийно организованы в 50-60-х годах, и их надо рекультивировать. Основная цель экологической реформы – полностью устранить негативное воздействие от отходов на окружающую среду.

Схема обращения с отходами

– Если мы сейчас в целом говорим о ситуации с обращением с ТКО в регионе, то как она складывается в муниципалитетах? Хотелось бы получить вашу оценку. Будут ли какие-то корректировки в схеме обращения с ТКО у нас?

– На самом деле схема обращения с отходами – динамичный документ. В эту схему включаются не только полигоны и схемы движения отходов на этих полигонах, но и перечни контейнерных площадок, отходообразователей. Например, какое-то предприятие новое открылось, соответственно, оно должно быть в этой схеме указано с его отходами. Какое-то закрылось – оно исключено. Федеральным законодательством установлено, что территориальная схема должна корректироваться не реже одного раза в год. То есть раз в год она должна корректироваться. Как раз сейчас комитетом подготовлен проект территориальной схемы. Он, в соответствии с законодательством, будет вывешен на всеобщее рассмотрение, на публичное обсуждение, выложен в интернет.

Поэтому люди могут, да что могут – должны это посмотреть, увидеть, где какие отходы образуются, куда и как они поедут. И в течение двух недель проходят эти общественные обсуждения, принимаются отзывы людей, организаций. Плюс эта территориальная схема будет рассмотрена и публично-правовой компанией «Российский экологический оператор». Росприроднадзор, УФАС, Минприроды и Минстрой ее также рассматривают. То есть там достаточно большое количество федеральных учреждений ее рассматривает, эту территориальную схему. И, конечно же, мнения граждан рассматриваются.

– Я так понимаю, что эта территориальная схема, в которую внесены корректировки конкретные. Чего они касаются, например?

– Да, абсолютно верно. Жизнь не стоит на месте, и ряд – давайте вещи своими именами называть – ряд свалок, которые находятся у нас в муниципалитетах, надзорными органами уже признаны не соответствующими никаким современным нормам. Прежде всего, они исчерпали свою мощность. Они практически не могут больше принимать отходы. По решению суда эти свалки закрыты. Соответственно, комитетом эти решения суда приняты во внимание, отображены в территориальной схеме, отходы больше на них не возят. Временно отходы из этих муниципалитетов едут в другие муниципалитеты, на полигоны, которые, в сравнении с остальными, наиболее соответствуют требованиям современного законодательства и которые, в первую очередь, обладают достаточной мощностью, чтобы в течение нескольких лет их принимать. Пока мы не построим новые полигоны. Но технопарк, я думаю, мы построим, это отдельный вопрос.

– То есть в основном это вот этого касается.

– Нет, не только этого. В территориальной схеме учтены все отходы, которые образуются, перечень и реестр контейнерных площадок. В прошлом году были выделены 7 млн из регионального бюджета на обустройство контейнерных площадок. И муниципалитеты очень активно включились в эту работу. Во многих муниципалитетах, где раньше контейнерной площадки не было, она появилась – новая, современная, отвечающая требованиям. И эти контейнерные площадки также туда включаются. Плюс учтены замечания прокуратуры, которые были к предыдущей территориальной схеме. Мы сейчас ее приводим в соответствие с законодательством и с действительностью, которая вокруг нас происходит.

– Сергей Сергеевич, вопрос об опыте организации межмуниципальных полигонов. Изучался ли он? И что у наших ближайших соседей на Северо-Западе?

– Сейчас практически все регионы идут по пути строительства крупных комплексов по переработке отходов. Как вы сказали, межмуниципальных полигонов. Но это не только полигон – это в том числе комплекс, где происходит сортировка отходов и биокомпостирование. Это когда с биологическими отходами, которые в основной своей массе и дают неприятный запах при хранении, когда с ними проводят определенные биологические процессы, в ускоренном режиме, они перестают выделять эти неприятные запахи. И только потом уже это полигон.

Фактически на современных комплексах на сам полигон, который там находится, попадают только остатки. Сейчас технологии позволяют порядка 70-80% отходов, поступающих на такие комплексы, возвращать на вторичную переработку. Из биологических отходов, по сути, можно делать РДФ-топливо для отопления, в том числе и для котельных. Из них можно делать технологический грунт, который очень плодородный, как добавка к удобрению.

Сейчас очень много регионов идут по пути строительства крупных объектов, поскольку так даже по экономической модели наиболее выгодно, в том числе жителям. Это отражается и на тарифе, ты не обслуживаешь большое количество маленьких полигончиков, ты строишь один, и он вкупе получается гораздо дешевле, чем строить – как в нашем случае – 26, но маленьких.

Экологичность и вторичная переработка

– А вы уже затронули тему экотехнопарков. Хотелось бы продолжить ее. Какие планы и перспективы строительства экотехнопарка у нас?

– Сейчас мы решили пойти по какому пути? Тот земельный участок, который передан в собственность региона, вокруг него было много разговоров. В настоящий момент объявлен конкурс на проведение инженерных изысканий на разработку проектной документации. Проектировщики собрали все документы по этому участку, какие там есть ограничения, именно документарные. Пока при первичном анализе на этом участке ограничения не выявлены. Соответственно, сейчас, на втором этапе, они вышли на проведение инженерных изысканий. По их результатам уже будет понятно: можно там вообще что-то строить или нет? Были разговоры о том, что там река Великая недалеко протекает, могут воды попасть, но прежде чем так рассуждать, надо знать устройство современного полигона, а мы говорим именно о современном комплексе. Не о каких-то старых свалках, где мусор бросали на голую землю.

Современный полигон – на водонепроницаемой мембране, водонепроницаемом бетонном основании. Основное – в виде чаши, с обваловкой. Фактически делается большая бетонная емкость, которая укрывается этой водонепроницаемой мембраной. А для того, чтобы отводить дождь, снег, осадки, которые попадают, делается прямо в этой чаше, в этой емкости делается дренажная система, которая отводится обязательно к очистным сооружениям, которые стоят там. И таким образом эти очистные сооружения обеспечивают очистку воды до состояния, как в большинстве случаев происходит, чище, чем речная. И работа этих очистных в том числе подлежит проверке контролирующими органами, которые у нас в постоянном режиме мониторят все наши действующие объекты по обращению с отходами.

– То есть можно сказать, что это абсолютно точно экологичный проект?

– Это экологичный проект, который вреда природе не несет. А по поводу того, что те отходы, которые как вторичные материальные ресурсы образовались, здесь уже существует вариативность. Можно биологические отходы перерабатывать в техногрунт или РДФ-топливо, прямо на площадке возможно это делать. Стекло и пластик – на заводы вывозить.

У нас в Плюсском районе есть Плюсский перерабатывающий завод, там перерабатывают пластик. Коллеги молодцы, они расширяются, готовы больше принимать, вкладывать деньги в расширение. И я могу вам сказать, что некоторые наши сети и производства у них заказывают свою брендированную продукцию – пакеты, пленки и прочее. Это яркий пример того, что то, что мы выкинули, то, что нам сейчас не нужно, может получить вторую жизнь. Но у ребят на Плюсском перерабатывающем только некоторые виды пластика принимают, видов пластика достаточно большое количество. Не все подходит, поэтому часть пластика отправляется на другие заводы, в другие регионы. Мы фактически не выкидываем, не загрязняем, а даём вторую жизнь этим вещам, тому мусору, который, как мы считаем, нам не нужен.

Несанкционированные свалки

– Это была одна из ключевых задач этой реформы – переработка мусора для вторичного использования. Очень много вопросов поступает по поводу несанкционированных свалок. Может, не так уже остро стоит сейчас эта проблема в регионе, но одно время она остро звучала в вопросах неравнодушных жителей – о том, что где-то так или иначе может быть обнаружена какая-то свалка. Как сейчас обстоят дела с несанкционированными свалками у нас в регионе? Поступают ли такие сигналы от граждан? Куда им обращаться, если они их обнаруживают?

– Знаете, когда я готовился к пресс-конференции, я попросил, чтобы мне информацию дали, сколько у нас было свалок на конец 2018 года, фактически, на начало экологической реформы, а сколько свалок у нас зарегистрировано сейчас. Кстати, был такой проект ОНФ «Карта свалок». Хорошая история, на самом деле, где люди действительно отмечали. Так вот, в 2018 году на территории региона было 850 свалок. Сейчас у нас насчитывается, разные, конечно, по площади свалки, – 391.

– Значительное сокращение.

– Могу вам сказать, что за три года, с 2019 по 2021, ликвидировано 1 026 несанкционированных свалок. И когда смотришь на эти цифры, то понимаешь: что-то в математике не складывается? А в чем? Только за 2021 год 443 свалки ликвидировано. Только за 2021! А несознательные граждане продолжают дальше мусорить.

На конец 2018 года было 850 свалок. В конце 2021 года – 391. Практически в 2,5 раза их количество уменьшилось. Соответственно, у людей появляется осознание, что мусорить не надо. Возьми, положи в пакет, в машину, отвези до ближайшего контейнера, выкинь его там.

– Мы будем надеяться, что все-таки это сознательность у граждан появляется, а не ответственные люди все убирают быстро, как только появляется.

– И ответственные люди убирают, и у других появляется сознательность – это тоже цель экологической реформы, не только чтобы вокруг было чисто. Знаете, есть такая фраза – чисто не там, где постоянно убирают, а там, где не мусорят. И на самом деле, мы идем три года, и мы в 2,5 раза ближе к этой цели, чтобы не мусорить. Тогда и не понадобится убирать.

– А кто, кстати, несет ответственность за ликвидацию таких несанкционированных свалок?

– Собственник земельного участка. По закону тот, кому земельный участок принадлежит, тот и должен его убрать. Или муниципалитет, или федералы, или региональная структура, или частники. Вы задали вопрос: что человеку делать, когда он обнаружил свалку? Человек может написать заявление о том, что обнаружена такая-то свалка несанкционированная, в орган местного самоуправления или в региональный оператор. Орган местного самоуправления обратится к региональному оператору, региональный оператор выезжает и определяет, чей это земельный участок. По закону дается 30-дневный срок на то, чтобы эту незаконную свалку самостоятельно, своими силами ликвидировать. Если своими силами ты ее не ликвидировал, тогда региональный оператор по истечении 30 дней должен ее ликвидировать сам и счет за свои услуги выставляет собственнику. В том числе через суд их истребует.

– Со штрафными санкциями уже?

– Нет, здесь через суд ты требуешь то, что тебе не заплатили. Я могу вам сказать, что в принципе по поводу этого процесса в 2019-2020 годах очень много вопросов возникало. Кто непонятно, где непонятно, где искать данные о собственнике непонятно. Сейчас эти вопросы уже подурегулированы, и мы видим сокращение этих свалок.

Глубоко убежден, что тот собственник, который один раз несанкционированную свалку на своем участке убрал, уже никому не позволит на нём мусорить. А то были ситуации, когда граждане в комитет присылали фотографии, а там на земельном участке лежит строительный мусор, куски бетона, такое ощущение, что целый многоквартирный дом разломали и просто на чьем-то участке выбросили. И мы помогали, искали собственника, заставляли его убирать это. Это неправильно, когда посреди поля куча лежит кусков бетона.

– Спасибо большое, Сергей Сергеевич. Хочу предоставить слово коллегам, если есть вопросы, пожалуйста.

Мусорный вопрос в районах

– Добрый день, Сергей Сергеевич, я Алена Сосницкая, представляю районные газеты. Подскажите, пожалуйста, куда обращаться и как вопрос решается, если сознательные жители какого-то населенного пункта хотят, чтобы им установили контейнер? Не хотят мусорить, а хотят контейнер. Что им делать в этом случае?

– Смотрите, порядок вывоза, мешковой сбор или контейнерный, определяется органами местного самоуправления с учетом мнения жителей. Соответственно, если жители хотят установить контейнер, они должны написать коллективное обращение в муниципалитет с просьбой установить контейнер, контейнерную площадку. Важно, чтобы это был не кто-то один, а коллективно, чтобы в муниципалитете понимали, что это общее желание. Чтобы контейнерную площадку установить, нужно предусмотреть деньги в бюджете. Это достаточно длительная история.

В прошлом году 7 млн рублей было выделено на контейнерные площадки для обычных контейнеров и 7 млн на контейнеры для раздельного сбора. Многие муниципалитеты за эти средства очередь подсократили. Желательно – это уже совет зрителям, читателям, слушателям: когда они будут писать в органы местного самоуправления, сразу указать место, где бы они хотели поставить контейнер. Потому что одному слишком далеко, другому, наоборот, слишком близко, а третьему все подходит. Зачастую процесс согласования занимает львиную долю времени. Если люди сразу договорились между собой, то процесс сильно ускоряется.

– Еще один больной вопрос: куда обращаться, если житель считает, что ему неправильно произвели начисление за вывоз мусора? И вообще, как часто такое бывает?

– Знаете, ко мне в комитет поступают вопросы не только по отходам, еще и по теплу, по воде, по свету и много по чему другому. И я вам могу сказать, что в настоящий момент количество неправильных счетов, которые выставляются по мусору, не выходит за пределы погрешности. Бывает иногда ошибка системы, неправильно система распечатала квитанцию, такое тоже бывает. Бывает, что у человека что-то в семье произошло, кто-то куда-то переехал, а региональный оператор продолжает выставлять данные по количеству проживающих. Здесь нужно тоже просто подать документы в адрес регионального оператора, подтвердить, что там больше никто с тобой не проживает, что там вас один, двое или трое. И региональный оператор производит перерасчет, это вполне нормальная бытовая ситуация.

– То есть непосредственно регоператору нужно?

– Это, да, все вопросы по переначислению – к региональному оператору. Он уже должен разбираться. Может, там почта, к примеру, неправильно документ разнесла, не вовремя или не разнесла вообще, или кто-то, когда квитанцию формировал, где-то ошибся. Региональный оператор должен уже разбираться с этими историями. Человеку бегать не надо.

– Это прекрасно. Мы любим, когда дистанционно все решается.

– «Псковская провинция», Любовь Павлова. Продолжая тему контейнеров, хочу сказать, что в районах, конечно, еще много потребностей в контейнерных площадках и установке контейнеров. Но волости очень ограничены в средствах. Хочу спросить: на этот год планируется какая-то помощь региона или нет?

– Пока что это не запланировано. Пока что. Но в любом случае мы над этим работаем. Тут же еще момент какой. Установили контейнерную площадку – а в ней потом нет потребности. На самом деле, такое тоже достаточно часто бывает, поскольку людям реально удобнее мешковой сбор. И сейчас мы с муниципалитетами проводим работу.

В первую очередь, конечно, крупные населенные пункты обслуживаются контейнерами. А ведь многие населенные пункты вытянуты вдоль дороги, там протяженность 700-800 метров, а проживает в них, к примеру, 10-12 человек. И ставить один контейнер где-то это тоже неправильно. Самым дальним жителям придется очень далеко его нести. Здесь, наверное, было бы предпочтительнее какой-то мешковой сбор, когда машина прошла, возле каждой калитки остановилась, забрала мешок и его бросила в машину. Поэтому мы сейчас тоже смотрим, где какая потребность, чтобы при корректировке бюджета постараться предусмотреть какую-то сумму на дальнейшее продвижение.

– Такой вопрос. Вы сказали, что увеличиваются объемы сортировки ТКО и переработки. Переработка у нас в Пскове есть и в Плюссе. Есть ли еще какие-то предприятия по переработке? Где еще конкретно проводится сортировка, кроме Пскова, Великих Лук, еще где-то?

– Да, по сортировке у нас всего два предприятия, одно здесь, под Псковом, это деревня Котово. Другое в Великолукском районе находится. В настоящий момент сколько на них отходов привезли, столько они и сортируют. А по переработке, знаете, если и есть какие-то предприятия небольшие, маленькие такие, которые, может, опилки перерабатывают, прессуют их. Но основные – это тоже в деревне Котово пластик делают, перерабатывают, и самый крупный – это Плюсский перерабатывающий комбинат. Все остальное за пределы региона вывозится.

Раздельный сбор мусора

– Сергей Сергеевич, заключительный вопрос. Главная задача мусорной реформы – это раздельный сбор мусора. Как у нас проходит сортировка ТКО, как вы считаете, что нужно, чтобы мы больше раздельно собирали пластик, стекло, бумагу и так далее. Некоторые уже занимаются этим, причем осознанно. Готова ли к этому непосредственно инфраструктура? Как вы видите перспективу этой задачи?

– Знаете, это на самом деле очень сложная задача. В ближайшее время именно в том ключе, как вы сейчас сказали. Те же биологические отходы тоже делятся на несколько видов: какие можно переработать, а какие нельзя. Пластика вообще, если мне память не изменяет, порядка восьми видов. Как его нужно сортировать? А ведь вы даже в магазин любой придите, возьмите пакетик. Разные виды пластика – абсолютно разные на ощупь. Ты берешь бутылку из-под кока-колы, это три вида пластика. Наклейка – один, крышечка – другой, бутылка – третий. И сделать унифицированное предприятие, которое могло бы одновременно все-все-все перерабатывать, это довольно дорогое удовольствие.

И человека научить, чтобы он дома у себя содержал 6-8 мусорных ведер или пакетов, – достаточно сложная процедура. В прошлом году была федеральная поддержка, мы приобрели более 800 контейнеров для раздельного сбора мусора. На это было выделено 13 млн рублей. Сейчас все эти контейнеры уже в регионе. Еще в прошлом году в регион все прибыли. Это было 27 декабря, как сейчас помню. Сейчас они распределяются по муниципалитетам. У нас на данный момент 4-5 муниципальных образований, в которых была услуга раздельного сбора мусора: Псков, Великие Луки, Печоры, Порхов. Остальные… Может, кто-то где-то локально себе поставил. Сейчас по всем муниципалитетам распределяются эти контейнеры. Кому-то 10, кому-то 15, кому-то больше. Но я считаю, что это неплохое начало, поскольку, действительно, в Пскове, где это распределение внедрено 7 или 8 лет назад, люди уже к этому привыкли, они спокойно на это реагируют. И региональный оператор Пскова и Великих Лук, у него отдельные машины ездят для сбора этого пластика. Это тоже очень важное замечание. Иногда в социальных сетях пишут, что одна и та же машина и из обычного контейнера, и...

– Мы сортируем, а они потом все в кучу, да?

– Да. А на самом деле лично был свидетелем… Сразу скажу: директор «Экопрома», регоператора, он не знает, где я в Пскове живу. Я как обычный житель сидел в машине возле своего дома. И так получилось, что мне контейнеры видно, возле своего дома семью свою ждал, чтобы поехать. Подъезжает одна машина «Мехуборка», которая выгрузила обычный контейнер. В это же время во двор въезжает другая машина «Мехуборка». Они там еще бодались, пропускали друг друга. И она выгружает контейнер с пластиковыми отходами. Я лично убедился, что ездят две машины, несколько машин. Они абсолютно одинаковые, оранжевые, с логотипами, с символикой, действительно одинаковые, неотличимы. Может, поэтому у людей такое мнение складывается.

– Я от себя хочу сказать, видно, что люди занимаются сортировкой пластика отдельно. И даже не ленятся при наличии мусоропровода выйти на контейнерную площадку это отнести. Это очень приятно.

– Это процесс не быстрый. Инфраструктура в полной мере, на мой взгляд, еще не готова. Если сейчас резко расставить всем контейнеры, во-первых, они будут все практически пустые, потому что люди к этому тоже не готовы. Это момент раз. Момент номер два: когда ты это все соберешь, единственный вариант будет – это все прессовать и куда-то на переработку везти за пределы региона.

– Большие объемы?

– Нет, объемы как раз таки небольшие. Здесь, как вам сказать, бери ношу по себе. Пока что у нас люди не готовы. Чтобы дать нормальное разделение, в нужном объеме, чтобы экономика сложилась. А отрасль не готова строить, чтобы заводы потом пустыми стояли, потому что это дорогая история. Но постепенно мы к этому придем, я уверен. Я уверен, что через 5-10 лет у нас у каждого по 4-5 пакетов будет разных.

– Спасибо большое. Коллеги, если у вас нет вопросов, хочу поблагодарить Сергея Сергеевича за то, что пришли к нам, подробно все рассказали. Ждем вас всегда к нам в гости с хорошими новостями, думаю, что мы еще с вами встретимся. У нас с вами очень много тем других, которые тоже нужно обсудить. Спасибо большое!

– Спасибо вам большое.