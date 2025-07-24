Развитие цифровизации в Псковской области обсудили Михаил Ведерников с Александром Логиновым

11:16, 24 июля 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на рабочей встрече с директором макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Александром Логиновым обсудили вопросы развития цифровизации в области. Видео встречи глава региона опубликовал в своём Telegram-канале.

Псковская область первая в СЗФО, кто внедрил новый механизм развития услуг связи через проекты территориального общественного самоуправления (ТОС). Этот успешный опыт вызвал большой интерес у других регионов России. «Будем и дальше поддерживать распространение успешной практики в небольших населённых пунктах региона», – отметил губернатор.

Шесть базовых станций установили по программе «Устранение цифрового неравенства» в этом году. До конца года планируется завершить работы на 19 объектах связи.

Особое внимание было уделено расширению сети проводного интернета в регионе, что особенно актуально в условиях ограничений мобильной связи. Приоритетным направлением названо подключение к интернету семей с детьми школьного возраста.

Важным аспектом обсуждения стало создание зон Wi-Fi в Псковской области. «В идеале зоны должны бесшовно переходить одна в другую, чтобы у людей всегда была возможность пользоваться устойчивым интернетом», – заключил Михаил Ведерников.