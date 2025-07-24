Представительница Псковской области участвует в проекте «Музейные маршруты России – PR» в Великом Новгороде

11:07, 24 июля 2025, ПАИ

Федеральный проект Минкультуры России и Агентства стратегических инициатив «Музейные маршруты России – PR» для пресс-служб федеральных, региональных и муниципальных музеев проходит в Великом Новгороде. Псковскую область на мероприятии представляет сотрудник Военно-исторического музея-заповедника Елена Кузьмина, сообщили ПАИ в министерстве культуры региона.

Всего в мероприятии участвуют представители более 100 музеев из всех регионов страны.

В ходе встречи состоялось пленарное заседание на тему «Различные форматы работы PR-направлений музеев с наследием», в котором приняли участие генеральный директор Новгородского государственного объединенного музея-заповедника Сергей Брюн и представители PR-служб ведущих музеев страны.

На сессии обсуждались вопросы наследия и способы, которыми пресс-службы могут работать с этой темой в различных аспектах. Также рассматривалось сотрудничество с коммерческими брендами и продвижение собственных проектов.

Все участники имели возможность поучаствовать в интенсиве «Музейный SMM: от блогеров до нейросетей».

За три дня участники познакомились с историческим центром Новгородской области – кремлём-детинцем, а также изучили местные музеи, прокатились на теплоходе к Рюрикову городищу и посетили церковь Благовещения.