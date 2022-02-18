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Экономика

345 млн получат районы Псковской области для повышения оплаты труда бюджетников

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил распределить 345 млн рублей из бюджета по муниципальным образованиям региона для повышения оплаты труда в бюджетной сфере. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

197,2 млн рублей будет направлено на индексацию зарплаты отдельным категориям бюджетной сферы: педагогическим работникам школ, детских садов, дополнительного образования и учреждений культуры.

28,6 млн пойдут на увеличение фонда оплаты труда этим же категориям работников сферы образования и культуры на 4 % с 1 октября 2022 года.

119,3 млн рублей выделено на повышение МРОТ до 13 890 рублей.

Работникам бюджетной сферы регион всегда старается уделять особое внимание и делает всё, чтобы обеспечить рост зарплат и своевременные социальные выплаты, отметил губернатор. Цель – доведение зарплат бюджетников, и в первую очередь педагогов, до среднеобластного уровня.

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