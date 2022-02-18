345 млн получат районы Псковской области для повышения оплаты труда бюджетников

00:10, 18 февраля 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил распределить 345 млн рублей из бюджета по муниципальным образованиям региона для повышения оплаты труда в бюджетной сфере. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

197,2 млн рублей будет направлено на индексацию зарплаты отдельным категориям бюджетной сферы: педагогическим работникам школ, детских садов, дополнительного образования и учреждений культуры.

28,6 млн пойдут на увеличение фонда оплаты труда этим же категориям работников сферы образования и культуры на 4 % с 1 октября 2022 года.

119,3 млн рублей выделено на повышение МРОТ до 13 890 рублей.

Работникам бюджетной сферы регион всегда старается уделять особое внимание и делает всё, чтобы обеспечить рост зарплат и своевременные социальные выплаты, отметил губернатор. Цель – доведение зарплат бюджетников, и в первую очередь педагогов, до среднеобластного уровня.