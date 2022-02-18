На инфляцию в Псковской области в январе влиял туристический спрос

09:19, 18 февраля 2022, ПАИ

Годовая инфляция в Псковской области в январе 2022 года выросла до 8,5%, но осталась ниже, чем в Северо-Западном федеральном округе (8,9%) и России в целом (8,7%). Основное влияние на динамику инфляции в регионе оказали увеличение издержек в сфере услуг, а также активизация внутреннего туризма, сообщили Псковскому агентству информации в отделении по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ.

«За последние годы туристическая привлекательность Псковской области значительно выросла. Особенно это было заметно в период новогодних праздников, когда нашу область посетило большое количество гостей из разных регионов России. Это серьезный стимул для развития сферы услуг. Вместе с тем в январе этого года это был и проинфляционный фактор, поскольку рост туристического потока в Псковскую область повысил спрос на аренду квартир и железнодорожные билеты», – отметил Сергей Иванов, заместитель управляющего Отделением Псков Банка России.

Кроме того, на динамике инфляции сказалась и индексация тарифов на капитальный ремонт, которая произошла в начале года. Увеличение стоимости топлива и затрат на техническое обслуживание общественного транспорта привели к повышению стоимости проезда в городском автобусе. В результате годовой темп прироста цен на услуги в январе увеличился и составил 5,9%.

В продовольственном сегменте в Псковской области годовой прирост цен в январе не изменился и составил 9,4%. Увеличение производства свинины, куриного мяса и яиц в целом по стране привело к замедлению роста цен на эти продукты.

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в регионе в январе снизился до 9,0%. Замедлился рост цен на медицинские товары, моющие и чистящие средства, а также телевизоры и смартфоны, строительные материалы, мебель. Дешевле стала бытовая техника.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5,0–6,0% в 2022 году и вернется к цели в середине 2023 года. В дальнейшем годовая инфляция будет находиться вблизи 4%.

Подробный информационно-аналитический комментарий об инфляции в Псковской области в январе 2022 года опубликован на региональной странице официального сайта Банка России.