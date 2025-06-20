Нас объединяют давние связи: Михаил Ведерников – о подписанном с Ленобластью соглашении

20:24, 20 июня 2025, ПАИ

Соглашение о взаимодействии между правительствами Псковской и Ленинградской областей подписали главы регионов – Михаил Ведерников и Александр Дрозденко. Договорённости будут способствовать активизации и укреплению межрегиональных партнёрских связей и реализации совместных проектов в туризме, экономике и гуманитарной сфере. Событие прокомментировал Михаил Ведерников.

«Ленинградская область – наш добрый сосед, у нас дружеские отношения, и объединяют нас не только 300 километров общей межсубъектной границы, но и давние связи, родственные, дружеские связи. Ленинградская область – субъект, который очень динамично сейчас развивается, очень серьёзные показатели по экономике, очень много культурных, интересных, ярких проектов. Наше соглашение не рамочное, не формальное. Это первый шаг к тому, чтобы мы согласовали предметный план мероприятий и чётко, предметно по нему двигались», – отметил глава региона.

Соглашение было подписано сегодня на Петербургском экономическом форуме.

Напомним, что ПМЭФ-2025 начал работу в Санкт-Петербурге 18 июня. Он продлится до 21 июня.

Отметим, что Петербургский международный экономический форум проходит с 1997 года. За это время его стали называть русским Давосом, проводя аналогию с Давосским экономическим форумом в Швейцарии. За прошедшие годы Петербургский экономический форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. Участниками ПМЭФ традиционно являются первые лица и руководители крупных российских и зарубежных компаний, представители органов государственной власти, иностранных официальных делегаций, ведущих мировых СМИ, некоммерческих организаций, экспертного сообщества.

Подтверждая статус ключевой интернациональной дискуссионной площадки, форум в 2025 году вновь стал местом, формирующим глобальное информационное поле. В мероприятиях ПМЭФ принимают участие сотни экспертов и спикеров из разных регионов России и более чем 140 стран мира.

Как проходит XXVIII Петербургский международный экономический форум, читайте в специальном сюжете ПАИ.