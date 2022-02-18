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Экономика

Сбер увеличил ставки по флагманским депозитам

18 февраля Сбербанк повысил ставки по отдельным вкладам. Процентные ставки увеличились по флагманским депозитам: СберВклад и СберВклад Прайм. Рост составил 1 и 1,5 п. п. соответственно.

С учётом капитализации процентов максимальная доходность по СберВкладу Прайм составит 9,5%.

Улучшились и условия по вкладу Промо Управляй. Повышение составило от 1,05 до 1,25 п.п. - в зависимости от суммы неснижаемого остатка и срока размещения средств.

«Мы тщательно следим за тем, чтобы и вклады, и любые другие продукты Сбера не просто отвечали рыночным реалиям, но и обеспечивали нашим клиентам наилучшие условия, - подчеркнул директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков. - СберВклад и СберВклад Прайм — наши самые популярные депозитные продукты, а с учётом повышения ставок они становятся ещё более выгодными, а значит, и более востребованными».

СберВклад включает несколько преимуществ. Во-первых, проценты начисляются ежемесячно. К тому же вклад можно пополнять под фиксированную ставку. Срок хранения средств с точностью до дня можно устанавливать свой. СберВклад Прайм гарантирует ещё более высокую ставку и станет лучшим выбором для владельцев годовой подписки СберПрайм+.

Подробнее о СберВкладе можно узнать на сайте банка.

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