Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Афиша спортивных соревнований в Псковской области на выходные

В выходные дни в Псковской области пройдет ряд спортивных соревнований. Так, 19 февраля на стадионе «Машиностроитель» состоится первенство Пскова по фехтованию на шпагах. В нем примут участие юные спортсмены из спортивной школы «Лидер».

19 февраля в Пскове пройдет VI открытый турнир Кубок ТТплэй РФ по настольному теннису. На участие в соревнованиях зарегистрировались более 50 человек.

19-20 февраля в СОЦ «Юность», под Островом, пройдут чемпионат и первенство Псковской области по лыжным гонкам на длинные дистанции.

19-20 февраля 2022 года на озере Ясском в Пустошкинском районе состоится чемпионат Псковской области по ловле рыбы на мормышку.

20 февраля в п. Писковичи пройдёт спартакиада среди учащихся 2006-2008 годов рождения и первенство Псковской области по самбо среди юношей и девушек 2008-2010 годов рождения.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой соревнования проводятся без зрителей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

18 февраля 2022

Выступления российских биатлонистов, хоккеистов и фигуристов обсудим в «Олимпийском дайджесте»
18 февраля 2022

Великолукские студенты завоевали бронзовые награды Кубка Европы по самбо
18 февраля 2022

Второй этап чемпионата и первенства Псковской области по автомногоборью перенесли из-за погоды
18 февраля 2022

Российский фристайлист Сергей Ридзик завоевал бронзу на Олимпиаде в Пекине
17 февраля 2022

Глава псковской федерации лыжных гонок: Мы соскучились по золоту
17 февраля 2022

Трансляция десятого выпуска проекта ПАИ «Олимпийский дайджест»
17 февраля 2022

Российская фигуристка Анна Щербакова завоевала пятое золото Олимпиады в Пекине
17 февраля 2022

Итоги выступления российских фигуристок в Пекине подведем в новом выпуске «Олимпийского дайджеста»

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...