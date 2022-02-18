Афиша спортивных соревнований в Псковской области на выходные

13:57, 18 февраля 2022, ПАИ

В выходные дни в Псковской области пройдет ряд спортивных соревнований. Так, 19 февраля на стадионе «Машиностроитель» состоится первенство Пскова по фехтованию на шпагах. В нем примут участие юные спортсмены из спортивной школы «Лидер».

19 февраля в Пскове пройдет VI открытый турнир Кубок ТТплэй РФ по настольному теннису. На участие в соревнованиях зарегистрировались более 50 человек.

19-20 февраля в СОЦ «Юность», под Островом, пройдут чемпионат и первенство Псковской области по лыжным гонкам на длинные дистанции.

19-20 февраля 2022 года на озере Ясском в Пустошкинском районе состоится чемпионат Псковской области по ловле рыбы на мормышку.

20 февраля в п. Писковичи пройдёт спартакиада среди учащихся 2006-2008 годов рождения и первенство Псковской области по самбо среди юношей и девушек 2008-2010 годов рождения.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой соревнования проводятся без зрителей.