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Спорт

Псковский футболист Поздняков оформил дубль в ворота спортшколы «Зенит»

Уроженец Пскова Дмитрий Поздняков, выступающий в Юношеской футбольной лиге (ЮФЛ) среди спортсменов до 16 лет за «Краснодар», забил два гола в ворота спортшколы «Зенит» в выездном матче. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Дмитрий Поздняков. Фото: пресс-служба академии «Краснодар»

Поздняков открыл счёт на 12-й минуте встречи с передачи Александра Брагинца, а второй свой мяч он забил во втором тайме, на 66-й минуте. Кроме того, пскович поучаствовал в голевой атаке, сделав результативную передачу на Кирилла Рожкова. В итоге «Краснодар» одержал победу со счётом 4:2.

На счету Дмитрия Позднякова 15 голов и шесть ассистов в этом сезоне, он идёт на десятом месте в списке лучших бомбардиров сезона.

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