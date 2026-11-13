Псковский футболист Поздняков оформил дубль в ворота спортшколы «Зенит»

11:36, 13 ноября 2026, ПАИ

Уроженец Пскова Дмитрий Поздняков, выступающий в Юношеской футбольной лиге (ЮФЛ) среди спортсменов до 16 лет за «Краснодар», забил два гола в ворота спортшколы «Зенит» в выездном матче. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Поздняков открыл счёт на 12-й минуте встречи с передачи Александра Брагинца, а второй свой мяч он забил во втором тайме, на 66-й минуте. Кроме того, пскович поучаствовал в голевой атаке, сделав результативную передачу на Кирилла Рожкова. В итоге «Краснодар» одержал победу со счётом 4:2.

На счету Дмитрия Позднякова 15 голов и шесть ассистов в этом сезоне, он идёт на десятом месте в списке лучших бомбардиров сезона.