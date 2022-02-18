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Борис Елкин ответил на главные вопросы псковичей по поводу реконструкции Советского моста

Глава администрации Пскова Борис Елкин во время прямого эфира в своём Instagram-аккаунте ответил на главные вопросы псковичей по поводу реконструкции Советского (Троицкого) моста.

Борис Елкин рассказал, что сейчас работы по реконструкции моста уже начинаются, появляется строительный городок, который с 1 марта будет перенесен на проезжую часть. Сити-менеджер отметил, что по факту речь идёт даже не о реконструкции моста, а о строительстве, так как мост будет полностью разобран и возведен новый. При этом, по его словам, визуально мост не сильно поменяется.

Сити-менеджер также отметил, что было много вопросов по поводу строительства временного пешеходного моста. По словам Бориса Елкина, пешеходный мост не предусмотрен проектом по ряду причин. Среди них близость к Кремлю, из-за которой в случае строительства пешеходного моста сроки работ были бы значительно увеличены в связи с необходимостью археологических раскопок.

Также, по словам Бориса Елкина, псковичи часто задают вопрос, почему нельзя было закрыть мост после окончания реконструкции улицы Леона Поземского. «Если мы будем ждать, пока закончим ремонт Леона Поземского, мы уйдем в зиму. Получится, что мы закроем объект не в этом году, а в следующем», – сообщил сити-менеджер и подчеркнул, что это сделает объект переходящим и создаст новые неудобства.

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