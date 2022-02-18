На Советском мосту в Пскове появится архитектурная подсветка

14:06, 18 февраля 2022, ПАИ

На Троицком (Советском) мосту появится архитектурная подсветка. Об этом во время прямого эфира в своём Instagram-аккаунте сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин.

Он отметил, что после строительства на Советском мосту появится архитектурная подсветка двух видов: праздничная и повседневная. При этом, по словам сити-менеджера, внешний вид конструкции особо не изменится.

Также во время прямого эфира Борис Елкин ответил на вопросы псковичей, связанные со строительством временного пешеходного моста, и объяснил, почему мост не стали закрывать на реконструкцию после окончания ремонта улицы Леона Поземского.