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Происшествия

Участника преступной группы в Пскове посадили в изолятор за нарушение ранее избранной меры пресечения

В Пскове участника преступной группы заключили под стражу за нарушение ранее избранной меры пресечения, сообщает Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области.

Следственные органы расследуют уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 2 статьи 166 (угон), части 1 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества), части 1 статьи 158 УК РФ (кража).

По версии следствия, в ночь на 21 ноября 2021 года трое обвиняемых, один из которых является несовершеннолетним, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершили угон машины со двора дома по улице Новоселов в Пскове. На автомобиле они катались по городским улицам, после чего один из фигурантов поджог ее.

Затем, в ночь на 29 ноября 2021 года, этот же обвиняемый совершил кражу аккумуляторной батареи, находящейся под капотом другого автомобиля во дворе одного из домов на улице Текстильной.

В ходе предварительного расследования все трое соучастников были установлены, а в отношении наиболее активного из них суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий.

В связи с нарушением определенной ему меры пресечения, обвиняемый был объявлен в розыск и вскоре задержан. Сегодня по ходатайству следствия в отношении данного лица избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в следственном изоляторе. Проводятся следственные действия, направленные на окончание расследования.

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