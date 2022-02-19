«Вахта памяти» пройдёт весной в Новосокольническом районе

23:49, 18 февраля 2022, ПАИ

По предварительной информации, с 25 апреля по 8 мая в Новосокольническом районе пройдёт межрегиональная «Вахта памяти». Об этом сообщает газета «Новосокольнический край».

Организационные моменты обсудили председатель областной поисковой организации «След «Пантеры» Геннадий Корольков, заместитель главы администрации района Татьяна Лисица и руководитель местного поискового отряда «Поиск» Алексей Зиновьев.

В «Вахте памяти» планируется участие около 350 человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Пскова и других регионов. Определены места стоянки и работы поисковиков – вблизи озёр Долгого и Спастер, где в годы войны проходили ожесточённые бои.

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