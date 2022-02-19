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Онлайн-урок мужества прошёл в школах города Пскова

Онлайн-урок мужества, посвящённый Дню защитника Отечества, прошёл во всех школах города Пскова 18 февраля. Инициаторами такого мероприятия стали члены Псковского городского совета ветеранов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

С приветственным словом к учащимся обратилась глава города Пскова Елена Полонская. Она отметила важность проведения подобных мероприятий и удобство онлайн-формата, которое позволяет объединить несколько поколений и подключить к урокам мужества больше ребят.

Об истории праздника молодому поколению рассказал председатель Псковского городского совета ветеранов Виктор Андреев, полковник запаса, награждённый медалями «За отличие в воинской службе».

Также перед ребятами выступили ветеран ВОВ, житель блокадного Ленинграда Геннадий Василюк, награждённый орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу» и «За оборону Ленинграда», ветеран ВМФ, капитан I ранга, командир подлодки Б-336 «Псков» Виктор Ковалев, награждённый орденом Мужества и медалью «За боевые заслуги», ветеран ВДВ ВС РФ, полковник запаса Олег Грицаев, награждённый орденами Мужества и «За военные заслуги» .

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