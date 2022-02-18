В Псковском районе подожгли вход в фитнес-клуб
18 февраля в 5:13 в Псковском районе в деревне Родина на улице Никольской, 4 подожгли вход в фитнес-клуб. Об этом сообщается в группе микрорайона «Родина» в соцсети «ВКонтакте».
Директор управляющей компании «ПсковЖилСервис» Андрей Тарасов просит откликнуться очевидцев происшествия.
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