В Псковском районе подожгли вход в фитнес-клуб

22:48, 18 февраля 2022, ПАИ

18 февраля в 5:13 в Псковском районе в деревне Родина на улице Никольской, 4 подожгли вход в фитнес-клуб. Об этом сообщается в группе микрорайона «Родина» в соцсети «ВКонтакте».

Директор управляющей компании «ПсковЖилСервис» Андрей Тарасов просит откликнуться очевидцев происшествия.