Газета Дедовичского района «Коммуна» отмечает 90-летний юбилей

11:55, 19 февраля 2022, ПАИ

19 февраля районная газета «Коммуна» отмечает 90-летие со дня выхода в свет первого номера. Об этом сообщает редакция издания.

По словам сотрудников, к сожалению, в архивах национальной библиотеки им не удалось разыскать самый первый выпуск, но узнать, о чём писала газета задолго до войны, удалось. Из национальной библиотеки Санкт-Петербурга прислали один из первых сохранившихся номеров – от 17 сентября 1936 года. Статьи об ударных трактористах, планах пятилетки, помощи и прочем размещены в этом номере. На протяжении 90 лет газета была и есть рядом со своими читателями.

«Благодаря вам, дорогие земляки, она востребована и живёт. Любимая вами районка рассказывает о замечательных людях, живущих среди нас, о происходящих в районе событиях, информирует, разъясняет, поздравляет, скорбит, предостерегает, помогает. Во времена Великой Отечественной войны газета поднимала дух солдат и партизан, защищавших родную землю, вселяла уверенность в неизбежной победе над врагом. Сообщала о планах и их выполнении в тяжёлое послевоенное время. И сегодня газета с вами, дорогие наши читатели. На протяжении десятилетий районка менялась и совершенствовалась в оформлении и содержании, чтобы соответствовать требованиям времени и быть интересной для большего круга читателей. Редакция газеты «Коммуна» – старейшая организация Дедовичского района», – отметили в районном издании.

Сегодня газета входит с состав большого медиахолдинга АНО ИД «Медиа 60», в который объединены 24 районные газеты Псковской области, руководит им Ирина Фёдорова.

Отмечается, что в начале 2019 года было много опасений, что районных изданий не будет, не все положительно восприняли её новый дизайн, и редакции «потребовалось приложить немало усилий, чтобы доказать землякам, что для них ничего не изменилось». «В связи с объединением в медиахолдинг коллектив районки уменьшился в разы. Номер газеты выпускают теперь три человека: главный редактор, корреспондент Юлия Тимонен и менеджер Елена Королькова. Вёрсткой и дизайном каждого номера занимается Елена Петрова в Пскове, во время отпуска её работу выполняют коллеги из Великих Лук, Опочки, Дно, Острова. Печатают газету уже более 15 лет в типографии ООО «Псковское возрождение». Привозит её в редакцию машина «Почты России». Изменились и коммуникации – теперь у большинства дедовичан популярны новости газеты «Коммуна», размещённые в группе ВК. Их читают далеко за пределами района и области. Наша районка в ВК – связующее звено с малой родиной для тех, кто по воле судьбы много лет назад покинул родные пенаты. Для них тоже важны вести с родной земли», – подчеркнули в редакции.

Коллектив редакции газеты «Коммуна» сотрудничает с руководителями района, городского и сельских поселений, а также с руководством всех предприятий, учреждений и организаций района. Со всеми сложились партнёрские отношения.

«Наш коллектив поздравляет вас, дорогие земляки и ветераны предприятия, с таким значимым и солидным событием – юбилеем «Коммуны»! Пусть наша с вами районка живёт долго», – отметили в газете.

Больше интересных новостей можно прочитать на страницах газеты «Коммуна» Дедовичского района и в её группе в соцсети «ВКонтакте».