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Страна и мир

Правила получения разрешения на оружие ужесточат в России с 1 марта

С 1 марта в России ужесточат правила получения разрешения на оружие. В частности, это коснется прохождения медицинского осмотра. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя начальника Главного управления Росгвардии по Москве, начальника Центра лицензионно-разрешительной работы Вадима Медведева.

«В первую очередь изменения коснутся порядка прохождения медицинского освидетельствования, которое позволит определить, имеются ли у гражданина медицинские противопоказания к владению оружием. Что касается психологического тестирования при получении справки на оружие, то, полагаю, данная мера в качестве дополнительного обследования может быть назначена врачом-специалистом, исходя из результатов проведенного им осмотра», - сказал он.

По его словам, теперь, чтобы получить разрешение на оружие нужно будет пройти обязательное обследование в медицинских учреждениях государственной или муниципальной системы здравоохранения. «Кроме того, Росгвардия получает возможность в режиме реального времени проверять достоверность факта прохождения гражданином данного медицинского освидетельствования», - заключил замначальника главка.

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