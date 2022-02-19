Правительство РФ подписало постановление о национальной премии «Надежда на технологии»

19:43, 19 февраля 2022, ПАИ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о национальной премии «Надежда на технологии» за вклад в развитие реабилитационных технологий, говорится в сообщении на сайте правительства.

Отмечается, что эту премию будут вручать на одноимённом национальном форуме реабилитационной индустрии и универсального дизайна,

Главная цель награды – выявление и поддержка лучших российских инновационных разработок в сфере реабилитации, повышение качества технических средств для инвалидов.

Уточняется, что условия и порядок присуждения ежегодной премии, а также правила отбора лауреатов утвердит Минпромторг.