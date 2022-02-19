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Общество

Правительство РФ подписало постановление о национальной премии «Надежда на технологии»

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о национальной премии «Надежда на технологии» за вклад в развитие реабилитационных технологий, говорится в сообщении на сайте правительства.

Отмечается, что эту премию будут вручать на одноимённом национальном форуме реабилитационной индустрии и универсального дизайна,

Главная цель награды – выявление и поддержка лучших российских инновационных разработок в сфере реабилитации, повышение качества технических средств для инвалидов.

Уточняется, что условия и порядок присуждения ежегодной премии, а также правила отбора лауреатов утвердит Минпромторг.

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