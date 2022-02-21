Всемирный день экскурсовода празднуют 21 февраля

08:45, 21 февраля 2022, ПАИ

Ежегодно 21 февраля в мире отмечается Всемирный день экскурсовода. Он был учреждён Всемирной федерацией ассоциаций экскурсоводов (гидов), пишет calend.ru.

Ассоциация была основана в 1985 году на первой Международной конвенции экскурсоводов, сейчас её членами являются более 2 миллионов человек из более чем 70 стран мира. Праздник отмечается с 1990 года.

Ранее экскурсоводом мог быть любой образованный человек, знакомый с историей того или иного города. В этом качестве нередко работали филологи, учителя истории, а также студенты соответствующих факультетов. Однако в 70-х годах XX века требования к профессионализму гидов повысились, и экскурсоводами стали называть только людей, прошедших специальную подготовку.

В настоящее время экскурсоводов готовят вузы, имеющие специализацию «туризм» и «экскурсоведение и музееведение».

В этот день, как правило, проводятся тематические экскурсии, форумы и семинары, на которых специалисты обсуждают проблемы и перспективы своей отрасли, делятся опытом и идеями. В 2021 году в мире в связи с пандемией коронавируса мероприятия, приуроченные к дате, в основном прошли в виде виртуальных туров.