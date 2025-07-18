Ремонт улицы Максима Горького в Пскове планируют закончить в этом году

15:29, 18 июля 2025, ПАИ

Ремонт улицы Максима Горького в Пскове планируют завершить в этом году. Об этом сообщил глава города Борис Елкин во время рабочего выезда губернатора Псковской области Михаила Ведерникова сегодня, 18 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

Работы проходят на участке от Рижского проспекта до Красноармейской набережной. «Контракт двухлетний – этот год и следующий. Но это формальный следующий год, уже в этом будет полностью готово», – отметил Борис Елкин. Срок завершения работ по контракту – 31 марта 2026 года.

С 25 июля планируется приступить к укладке нижнего слоя асфальта. На улице Максима Горького установят семь остановочных павильонов, а на Красноармейской – два. «В течение месяца уже всё завершим. Проблем никаких нет», – заметил Борис Елкин.

Кроме того, отмежёван участок на парковку около Псковской областной клинической больницы. Работы на её оборудование также планируется разбить в рамках двухлетнего контракта.

Ранее сообщалось, что в Пскове начались работы по фрезерованию дорог на улицах Максима Горького и Некрасова.