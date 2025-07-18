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Общество

Ремонт улицы Максима Горького в Пскове планируют закончить в этом году

Ремонт улицы Максима Горького в Пскове планируют завершить в этом году. Об этом сообщил глава города Борис Елкин во время рабочего выезда губернатора Псковской области Михаила Ведерникова сегодня, 18 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

Ремонт улицы Максима Горького в Пскове. Фото здесь и далее: ПАИ

Работы проходят на участке от Рижского проспекта до Красноармейской набережной. «Контракт двухлетний – этот год и следующий. Но это формальный следующий год, уже в этом будет полностью готово», – отметил Борис Елкин. Срок завершения работ по контракту – 31 марта 2026 года.

С 25 июля планируется приступить к укладке нижнего слоя асфальта. На улице Максима Горького установят семь остановочных павильонов, а на Красноармейской – два. «В течение месяца уже всё завершим. Проблем никаких нет», – заметил Борис Елкин.

Кроме того, отмежёван участок на парковку около Псковской областной клинической больницы. Работы на её оборудование также планируется разбить в рамках двухлетнего контракта.

Ранее сообщалось, что в Пскове начались работы по фрезерованию дорог на улицах Максима Горького и Некрасова.

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