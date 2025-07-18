«Чай, кофе, потанцуем»: псковичи снова отпразднуют День города танцами

15:25, 18 июля 2025, ПАИ

Молодёжный вечер парных танцев «Чай, кофе, потанцуем!» пройдёт в рамках празднования Дня города Пскова 27 июля, сообщили ПАИ в Псковском городском молодёжном центре.

Мероприятие пройдёт в парке у реки Псковы на площадке перед Советским (Троицким) мостом и начнётся в 16:30.

В программе вечера запланировано несколько танцевальных и музыкальных блоков. Во время танцевальной части участники клуба «сТАНЦЫя» представят интересные и знакомые многим танцевальные движения. Все желающие смогут присоединиться к ним.

В музыкальной части программы выступят местные музыкальные коллективы «Звуки атмосферных помех», «Одни эмоции» и «Постоянные».

Как проходил молодёжный вечер парных танцев «Чай, кофе, потанцуем» в прошлом году, смотрите в фоторепортаже ПАИ по ссылке.

Ранее ПАИ публиковало программу празднования Дня города в Пскове. Ознакомиться с ней можно здесь.