Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Замена котлов на крупнейшей котельной Пскова проходит в срок

Замена одного из трёх водогрейных котлов на крупнейшей котельной № 9 в Пскове проходит в срок. Об этом сообщили губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову во время его рабочего выезда на городские объекты сегодня, 18 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

Котельная в Пскове. Фото здесь и далее: корреспондент ПАИ

В настоящее время рабочие установили горелки (устройства для сжигания топлива), отремонтировали колонны и провели работы по фундаменту. Идёт работа по покраске опорного каркаса.

После того как будут завершены работы по сборке металлической части каркаса, специалисты будут проводить наземную систему и делать аварийное освещение. По словам подрядчика, работы на котельной идут в срок и без отставаний. На объекте работает около 20 человек, при необходимости работу усилят.

Глава Пскова Борис Елкин также подчеркнул, что появилась возможность поменять и второй котёл. «Уже подписали соглашение, будем готовить документы на торги», – сказал он. Работы по реконструкции котельной ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Отметим, что котельная является самым крупным источником теплоснабжения в Псковской области. Она обеспечивает теплом районы Запсковья, центральную часть города и микрорайон Любятово с общей численностью населения порядка 75,7 тысячи человек. Кроме того, к котельной № 9 подключено большое количество социально значимых объектов.

Напомним, что 337,4 миллиона рублей из федерального бюджета направят на продолжение реконструкции котельной № 9 в Пскове. Ранее на реализацию первой очереди реконструкции котельной из федерального бюджета было выделено 200 миллионов рублей. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников держит вопрос реализации проекта на особом контроле.

Добавим, что проект реконструкции котельной был год назад представлен на Днях Псковской области в Совете Федерации.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 18 июля, Михаил Ведерников и Борис Елкин проконтролировали ход ремонта улицы Максима Горького в Пскове.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












18 июля 2025

Штаб батальона воссоздадут на военно-историческом фестивале «Островский рубеж»
18 июля 2025

Отправить письмо с полевой почтовой станции смогут гости фестиваля «Островский рубеж»
18 июля 2025

Акция «Музейная неделя» пройдёт в Изборске 19-25 июля
18 июля 2025

Подтопления домов из-за прошедших ливней ликвидируют в Стругах Красных
18 июля 2025

Митрополит Матфей совершил молебен в храме на Мамаевом кургане
18 июля 2025

В Псковской области третий ветеран СВО получил автомобиль с ручным управлением
18 июля 2025

Замена котлов на крупнейшей котельной Пскова проходит в срок
18 июля 2025

Венерические заболевания могут привести к бесплодию и импотенции, напомнила псковичам медик

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...