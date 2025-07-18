Замена котлов на крупнейшей котельной Пскова проходит в срок

15:48, 18 июля 2025, ПАИ

Замена одного из трёх водогрейных котлов на крупнейшей котельной № 9 в Пскове проходит в срок. Об этом сообщили губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову во время его рабочего выезда на городские объекты сегодня, 18 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

В настоящее время рабочие установили горелки (устройства для сжигания топлива), отремонтировали колонны и провели работы по фундаменту. Идёт работа по покраске опорного каркаса.

После того как будут завершены работы по сборке металлической части каркаса, специалисты будут проводить наземную систему и делать аварийное освещение. По словам подрядчика, работы на котельной идут в срок и без отставаний. На объекте работает около 20 человек, при необходимости работу усилят.

Глава Пскова Борис Елкин также подчеркнул, что появилась возможность поменять и второй котёл. «Уже подписали соглашение, будем готовить документы на торги», – сказал он. Работы по реконструкции котельной ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Отметим, что котельная является самым крупным источником теплоснабжения в Псковской области. Она обеспечивает теплом районы Запсковья, центральную часть города и микрорайон Любятово с общей численностью населения порядка 75,7 тысячи человек. Кроме того, к котельной № 9 подключено большое количество социально значимых объектов.

Напомним, что 337,4 миллиона рублей из федерального бюджета направят на продолжение реконструкции котельной № 9 в Пскове. Ранее на реализацию первой очереди реконструкции котельной из федерального бюджета было выделено 200 миллионов рублей. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников держит вопрос реализации проекта на особом контроле.

Добавим, что проект реконструкции котельной был год назад представлен на Днях Псковской области в Совете Федерации.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 18 июля, Михаил Ведерников и Борис Елкин проконтролировали ход ремонта улицы Максима Горького в Пскове.