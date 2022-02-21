Эксперт: Псковские достопримечательности и сфера услуг выигрывают даже по сравнению с Золотым кольцом

09:26, 21 февраля 2022, ПАИ

Псковские достопримечательности и сфера услуг выигрывают даже по сравнению с Золотым кольцом, заявила эксперт региональной туротрасли, руководитель турфирмы Александра Лебедева в эфире «Псковского телеграма Online».

«По сравнению с Золотым кольцом мы даже выигрываем по основным достопримечательностям. И по обслуживанию, и по кафе, и по музеям», - заявила Лебедева.

По её словам, пандемия «притянула» в регион «много туристов». «Чтобы вернуться к допандемийным показателям, мы предлагали им уже известные маршруты. К лету, когда пандемия спадёт, будем предлагать что-то новое. А пока ключевым заданием был показ классических достопримечательностей. 90% наших гостей едут посмотреть именно на них», - отметила Александра Лебедева.