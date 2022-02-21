Фестиваль русской музыки пройдёт в Пскове в марте
Фестиваль русской музыки пройдёт с 17 по 22 марта на сцене БКЗ Псковской филармонии. Об этом в эфире проекта «Псковский телеграм Online» рассказал руководитель Псковской областной филармонии Сергей Жаворонок.
В рамках фестиваля ожидается выступление ансамбля русской музыки «Псков», детское песочное шоу, балет «Ромео и Джульетта» (совместный проект Губернаторского симфонического оркестра и Имперского Русского Балета).
«К нам приезжает академический симфонический оркестр Московской филармонии под руководством Юрия Симонова. Для культурного календаря Псковской области – это существенное событие», - добавил Сергей Жаворонок.
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