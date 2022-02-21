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Экономика

На 4% вырос объём промышленного производства в Псковской области в 2021 году

Объём промышленного производства в Псковской области в 2021 году вырос по сравнению с 2020 годом на 4% (по России – на 5,3%). Наибольший прирост отмечен в I полугодии 2021 года по сравнению с I полугодием 2020 года – на 5,9%. Об этом сообщает Псковстат.

Рост объемов производства в 2021 году по сравнению с 2020 годом зафиксирован во всех четырех секторах экономики, учитываемых при расчете индекса промышленного производства. Добывающие отрасли выросли на 10,6% к 2020 году, обрабатывающие производства – на 2,6%, энергетический сектор, тепло- и газоснабжение – на 9,4%, отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, – на 14,5%.

Наибольшее влияние на объем и динамику промышленного производства оказывают обрабатывающие производства, в том числе производство пищевых продуктов и производство электрического оборудования.

Производство пищевых продуктов по сравнению с 2020 годом сократилось на 5,2%, производство электрического оборудования – выросло на 6,8%.

Обрабатывающие производства, максимально увеличившие объемы производства по сравнению с 2020 годом: ремонт и монтаж машин и оборудования – на 43,1%, производство кожи и изделий из кожи на 27,4%, производство прочих готовых изделий – на 26,9%, производство химических веществ и химических продуктов – на 24,3%, производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки – на 22,1%.

Обрабатывающие производства, больше других сократившие объемы производства по сравнению с 2020 годом: производство резиновых и пластмассовых изделий – на 16,5%, производство текстильных изделий – на 11,1%.

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