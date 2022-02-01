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Внедрение туристического кода в Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ

21 февраля в медиацентре ПАИ проходит пресс-конференция, посвященная развитию туризма в городе Пскове. О создании туристического кода Пскова, разработке мастер-плана, о том, что планируется сделать в рамках этих проектов и как они повлияют на развитие туризма, говорим с первым заместителем главы администрации города Пскова Ириной Ивановой, а также с руководителем проектов устойчивого развития Международного центра социально-экономических исследований «Леонтьевский центр» и центра «Грин Мобилити» Ольгой Якименко.

 

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