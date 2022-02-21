Андрей Поляков уходит с должности руководителя Центра туризма и творческих индустрий Пскова

13:16, 21 февраля 2022, ПАИ

Андрей Поляков уходит с должности руководителя муниципального автономного учреждения «Центр туризма и творческих индустрий Пскова». Об этом во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ рассказала первый заместитель главы администрации Пскова Ирина Иванова.

Она отметила, что руководитель организации принял решение уйти. 4 марта у него будет последний рабочий день. Ирина Иванова отметила, что на замещение должности будет объявлен конкурс.

Муниципальное учреждение «Центр туризма и творческих индустрий Пскова» было зарегистрировано 26 апреля. Планировалось, что в туристический сезон предприятие будет активно заниматься деятельностью в сфере въездного туризма. В низкий сезон – работать с образовательными учреждениями: проводить мастер-классы, экскурсии.