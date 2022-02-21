Уменьшение упаковки продукта с сохранением цены нарушением не является - Милонаец

13:53, 21 февраля 2022, ПАИ

Производители, уменьшающие вес и объём упаковок, не нарушают закон, сообщила изданию «АиФ-Псков» руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области Ольга Милонаец.

«Есть требование, чтобы на упаковке содержалась вся достоверная информация о товаре. Вот если будет налито 900 граммов, а на этикетке - литр, тогда это повод для обращения в Роспотребнадзор. Его специалисты придёт, всё перемерят и зафиксируют», - пояснила руководитель ведомства.

Один из продуктов, который по данным федеральных СМИ изрядно уменьшился, - сыр марки «Аланталь» маслосырзавода «Порховский». Сейчас упаковка весит 190 граммов. На заводе уточнили, что в такой фасовке сыр выпускается уже более двух лет, с момента ребрендига.

«Раньше мы выпускали сыры в упаковке по 240 граммов, кусочки были другой геометрии, но мы провели исследование и выяснили, что такой формат не удобен для наших покупателей: нарезать, например, на бутерброд прямоугольный кусок удобнее», - пояснил производитель.

Кроме того, на заводе выяснили, что в среднем люди приобретают за раз около 200 граммов сыра. Поэтому на производстве решили наиболее удобно нарезать голову сыра брусочками по 190 граммов. Так остаётся минимум обрезков.

Порховское предприятие не снижает вес продукта, а честно повышает цену, заверили на заводе. За последнее время продукция завода выросла в цене примерно на 20%.

Псковские дистрибьюторы говорят о том, что уменьшается фасовка для федеральных торговых сетей, в рознице же пока такого не наблюдается.

«Чаще всего производители разделяют ассортимент для сетей и для независимой розницы. Мы видим, что для федералов в меньшей фасовке начали выпускать молочные продукты, колбасные изделия», - обратила внимание руководитель группы компаний «Мега Холод» (занимается дистрибьюцией продуктов питания, требующих специального температурного режима хранения) Татьяна Кириленок.

По её словам, за несколько месяцев некоторые мясные, молочные и продукты с овощными составляющими подорожали не по одному разу.

«Федеральные сети немного зажимают производителей: у них есть право принять увеличение цены или нет. При этом за непоставку товара по старой цене очень большие штрафы. Думаю, что просто производители нашли для себя такой выход», - отметила Татьяна Кирилёнок.

Она предположила, что в случае, когда сети не приняли увеличение цены, заводы формально у себя в номенклатуре выводят из ассортимента продукт в прежней фасовке, а затем вводят аналогичный, но меньшего веса, и заключают договор на поставку нового товара. При этом в случае изменения сети поставщик должен уведомить торговую сеть за три месяца, а при снятии продукта с производства - всего за месяц.

«Я думаю, что это просто защита производителей от ценового давления федеральных сетей», - подытожила Татьяна Кирилёнок.