Александр Козловский: В Дедовичах могли бы заняться майнингом

16:04, 21 февраля 2022, ПАИ

Депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в эфире проекта ПАИ-live оценил перспективы запрета майнинга и обращения криптовалюты в России.

«На сегодня майнинг криптовалюты это, в первую очередь, технология, ряд технологий. И мы их можем либо развивать, либо закрыться от них. Россия не должна быть на задворках и выглядеть папуасом по сравнению с другими — в плане формирования цивилизованного рынка криптовалют», - считает Александр Козловский.

«Здесь запрет не поможет. Порядка 6 млн россиян уже вовлечены в этот процесс и вполне возможно, что мы не всех и знаем. Нужно поступить грамотно, чтобы не дать по рукам нашим гражданам и не увести это в черный рынок, а, наоборот, вытащить их оттуда, дать возможность государству зарабатывать, например, в виде налогов. Но возникают такие идеи, чтобы в одних регионах разрешить майнить а другим — нет. Я в том списке не видел Псковскую область. И мне будет обидно, если например наша Дедовичская станция (Псковская ГРЭС - ПАИ), которая может участвовать в этом процессе, не сможет этим воспользоваться. Это, конечно, все надо считать», - отметил депутат Госдумы.