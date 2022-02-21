Псковская область готова принять эвакуированных жителей Донецка и Луганска

15:19, 21 февраля 2022, ПАИ

Псковская область готова принять эвакуированных жителей Донецка и Луганска, сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«По моему поручению подготовлены пункты временного размещения, - написал глава региона в своем Instagram. - На настоящий момент мы готовы принять до 400 человек, а при необходимости оперативно подготовим площади для тысячи беженцев. Им будет обеспечено проживание, питание, оказана вся необходимая медицинская и психологическая помощь».

«Желаю всем, кто попал в эту непростую ситуацию, мира и скорейшего возвращения в родные дома! До этого момента мы сделаем всё необходимое для обеспечения безопасного и комфортного пребывания на нашей земле», - пообещал Михаил Ведерников.