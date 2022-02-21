Псковская область готова принять эвакуированных жителей Донецка и Луганска
Псковская область готова принять эвакуированных жителей Донецка и Луганска, сообщил губернатор Михаил Ведерников.
«По моему поручению подготовлены пункты временного размещения, - написал глава региона в своем Instagram. - На настоящий момент мы готовы принять до 400 человек, а при необходимости оперативно подготовим площади для тысячи беженцев. Им будет обеспечено проживание, питание, оказана вся необходимая медицинская и психологическая помощь».
«Желаю всем, кто попал в эту непростую ситуацию, мира и скорейшего возвращения в родные дома! До этого момента мы сделаем всё необходимое для обеспечения безопасного и комфортного пребывания на нашей земле», - пообещал Михаил Ведерников.
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