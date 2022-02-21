49 детей родилось в Пскове за неделю

17:43, 21 февраля 2022, ПАИ

49 детей родилось в Псковском перинатальном центре за неделю, с 14 по 20 февраля. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте медучреждения.

В Псковском перинатальном центре уточнили, что среди новорожденных 24 девочки и 25 мальчиков. За минувшую неделю на свет в медучреждении появилось 50 малышей: 22 девочки и 28 мальчиков.