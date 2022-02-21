Спортсменки Псковской области заняли призовые места на чемпионате и первенстве Европы по стрельбе из лука
Спортсменки Псковской области заняли призовые места на чемпионате и первенстве Европы U-21 по стрельбе из лука в помещении, сообщает официальный Telegram-канал региона.
Соревнования проходили с 14 по 19 февраля в городе Лашко (Словения).
Александра Савенкова заняла I место в командных соревнованиях на чемпионате Европы по стрельбе из лука и 3 место в личном зачете. Ника Снеткова заняла II место в командных соревнованиях.
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