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В Пскове чествовали победителей регионального этапа XXI Дельфийских игр

Победителей регионального этапа XXI Дельфийских игр России наградили в Пскове. Церемония прошли 21 февраля в большом концертном зале Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Лауреатов регионального этапа поздравили первый заместитель председателя комитета по культуре Псковской области, председатель жюри Вера Алексеева и главный дирижёр заслуженного коллектива народного творчества России – ансамбля «Сказ» имени В. Румянцева, член общественного совета по культуре при региональном комитете по культуре, член жюри Константин Абабков.

Мероприятие завершилось концертом, состоящим из номеров победителей регионального отборочного тура. С лучшими работами в номинации «Изобразительное искусство» зрители смогли познакомиться на мини-выставке, представленной в концертном зале.

В региональном отборочном туре 2022 года приняли участие 55 солистов и творческих коллективов, среди них — учащиеся детских школ искусств Дедовичей, Бежаниц, Невеля, Усвят и Псковского района, а также детских художественных школ Пскова и Великих Лук, творческие коллективы и солисты из Дома культуры Ленинского комсомола города Великие Луки, из Дома офицеров города Пскова, студенты Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Состязания среди молодых музыкантов, художников, чтецов, танцоров, актёров и фотографов состоялись в 14 номинациях.

Победители регионального этапа XXI Дельфийских игр представят Псковскую область в финале, который пройдёт в Красноярске с 22 по 27 апреля 2022 года. Планируется, что их участниками станут порядка 2 400 молодых людей из 85 субъектов РФ. Игры пройдут в 34 номинациях — это самое большое число направлений за всю историю соревнований.

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