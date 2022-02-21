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Артисты Псковского цирка получили награды на арене в Твери

Псковский цирк принял участие в XIV Межрегиональном фестивале любительских цирковых коллективов «Праздник нашего детства». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации Пскова.

На арене Тверского государственного цирка за победу боролись любительские цирковые коллективы из более чем 40 субъектов страны. Псковские артисты представили два номера – антипод «Ярмарка» и эквилибр на катушках «Чарли Чаплин» (Егор Табунщиков).

По итогам конкурса Егор Табунщиков награжден дипломом I степени в категории 10-13 лет. Для него это был первый выход в манеж.

Лауреатами I степени в смешанной категории стали исполнители номера, посвященного красочному русскому гулянию.

Обе постановки вошли в программу гала-представления, где демонстрировались самые яркие цирковые номера фестиваля.

Организатором фестиваля выступил Тверской областной Дом народного творчества совместно с Государственным Российским домом народного творчества имени В. Д. Поленова и при содействии филиала Росгосцирка «Тверской цирк».

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