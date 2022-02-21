Юные пациенты великолукской инфекционки проходят «лечение искусством»

23:53, 21 февраля 2022, ПАИ

В честь открытия детского отделения в инфекционной больнице в Великих Луках петербургский художник Валерий Иванов подарил учреждению картину-раскраску. Об этом сообщается на странице Псковской областной инфекционной клинической больницы в Instagram.

Самобытный художник-новатор, автор своих собственных графических техник работает в жанре «этноинфанс», а его авторская техника «царапки» позволяет видеть картины слабовидящим людям.

«Раскраска, подаренная детскому отделению, получилась очень колоритной, с притягивающей взгляд фактурой. Размеры полотна составили полтора на полтора метра, а формат раскраски позволил малышам самим создать красочный и озорной шедевр. Весёлое искусство погрузило ребят в мир сказки и зарядило тёплой энергией, восторгом, которые так необходимы для выздоровления маленьких пациентов», – рассказали в инфекционке.

В учреждении поблагодарили художника за проявленную инициативу и интересный, нестандартный подарок. По словам врачей, «лечение искусством» помогло малышам окунуться в волшебство и испытать массу положительных эмоций.