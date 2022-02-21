Школы Псковской области не планируют переводить на дистанционку

20:19, 21 февраля 2022, ПАИ

В Псковской области нет необходимости переводить образовательные учреждения на дистанционный формат работы. Об этом шла речь на традиционном совещании, посвящённом эпидемиологической обстановке, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поинтересовался, есть ли необходимость, учитывая сложившуюся эпидобстановку, переводить учебные заведения муниципальных образований на дистанционный режим работы. Специалисты заверили, что этого не требуется. Решение о переходе на удалённый режим каждое образовательное учреждение может принимать самостоятельно, исходя из числа заболевших.