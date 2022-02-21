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Общество

Темпы распространения COVID-19 снизились в Псковской области

21 февраля губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл традиционное совещание, посвящённое эпидемиологической обстановке в регионе. В настоящее время, по мнению специалистов, можно говорить о постепенной стабилизации эпидситуации, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Руководитель территориального управления Роспотребнадзора Александр Нестерук обратил внимание на то, что, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом на прошлой неделе, число новых случаев уменьшается. «Мы зафиксировали, что это самый низкий прирост за последние пять недель. Значит, темпы распространения инфекции начали снижаться. Заболеваемость либо на пике, либо приблизилась к нему. На текущей неделе, думаю, выйдем на плато», — подчеркнул главный санитарный врач региона.

Ранее об этом заявил и губернатор.

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