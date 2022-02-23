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День защитника Отечества отмечается 23 февраля

23 февраля отмечается День воинской славы России — День защитника Отечества. Эта дата установлена Федеральным законом № 32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) России», принятым Государственной Думой и подписанным президент РФ Борисом Ельциным 13 марта 1995 года, пишет calend.ru.

В СССР было принято считать, что 23 февраля 1918 года отряды Красной гвардии одержали свои первые победы под Псковом и Нарвой над регулярными войсками кайзеровской Германии. Эти первые победы и стали «днём рождения Красной армии».

В 1922 году эта дата была официально объявлена Днём Красной Армии. Позднее 23 Февраля ежегодно отмечался в СССР как всенародный праздник — День Советской Армии и Военно-Морского Флота.

В СССР праздник отмечался как День Советской Армии и Военно-Морского Флота.

10 февраля 1995 года Государственная Дума РФ приняла федеральный закон «О днях воинской славы (победных днях) России», в котором дата 23 февраля имела следующее название: День победы Красной армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год) — День защитников Отечества.

Федеральным законом № 48-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России», принятым 15 апреля 2006 года, было установлено, что «согласно внесённым изменениям день воинской славы России 23 февраля переименован в День защитника Отечества». Он является официальным выходным днём.

В этот день поздравляют не только мужчин, а ещё и женщин — ветеранов Великой Отечественной войны, женщин-военнослужащих.

Вместе с Россией сегодняшний праздник традиционно отмечают в Белоруссии и Кыргызстане.

Какие мероприятия в честь Дня защитника Отечества пройдут в Псковской области, читайте здесь. 

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